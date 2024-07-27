NYT: Белоусов звонил Остину с целью предотвратить тайную операцию Киева против РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 12 июля звонил американскому коллеге Ллойду Остину по поводу тайной операции Украины против России. Об этом The New York Times сообщили три источника.

По информации издания, Белоусов поинтересовался у Остина, знал ли Пентагон об этой секретной операции, которая якобы была утверждена США, и осознает ли он опасность этих действий. Как утверждают американские чиновники, глава Пентагона ничего не знал об этой операции.

В материале уточняется, что американские власти всерьез восприняли это предупреждение, поэтому оперативно связались с Киевом, чтобы получить информацию по поводу этой операции. Они также заявили украинцам, что идти на такой шаг не стоит.

NYT подчеркнул, что несмотря на зависимость Украины от США, киевские власти не всегда откровенны со своими союзниками, особенно в темах, связанных с Россией. Авторы материала добавили, что подобные действия Киева разочаровывают американских чиновников, так как они не улучшают ситуацию Украины на передовой и лишь провоцируют разрастание масштабов конфликта.

По информации издания, США особенно волнуют теракты на Крымском мосту и удары беспилотников ВСУ по российским территориям. Американские чиновники отрицают свое участие в этих атаках, однако российские власти утверждают, что без помощи инструкторов США украинские спецслужбы не могли бы проводить такие диверсии.

12 июля Остин провел телефонный разговор с Белоусовым, в ходе которого министр обороны США указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации во время конфликта России и Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что беседа состоялась по инициативе России.

В Минобороны РФ при этом сообщили, что стороны обсудили вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации конфликта. Сингх добавила, в свою очередь, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по территории России, но это условие может измениться.

