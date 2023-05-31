Президент Польши заявил, что Путин не проиграл ни одной войны

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Президент Польши Анджей Дуда сказал, что российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны, сообщает РИА Новости.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну и его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финская общественность колебалась, стоит ли ей отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", – заявил Дуда.

Он уточнил, что сейчас Москва имеет явное преимущество над ВСУ. Как объяснил Дуда, Россия все больше мобилизует свои силы, а экономика страны переходит на военные рельсы. Польский президент также напомнил, что Россия – ядерная сверхдержава с гигантскими запасами оружия.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обещал Польше территории в обмен на помощь против РФ.

По словам журналистов, Зеленский пошел на такое решение из-за провалов ВСУ на фронте и больших вложений различных стран в киевский режим, который не принес Западу прибыли или какой-нибудь иной выгоды.

Украинский президент также предложил польскому бизнесу выкупить крупнейшие предприятия страны в обмен на погашение внешнего госдолга Украины, добавили в СМИ.