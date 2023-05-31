ВКС РФ уничтожили в порту Одессы последний боевой корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко"

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Воздушно-космические силы России уничтожили последний боевой корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко", сообщает RT.

В Минобороны РФ уточнили, что корабль уничтожили 29 мая в результате удара высокоточным оружием по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр, в результате чего были поражены ангары с оружием и боеприпасами.