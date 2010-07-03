МИД РФ осудил решение Косова объявить российского дипломата персоной нон грата

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МИД РФ осудил решение Косова объявить российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата. Этот жест ведет к обострению обстановки в крае и будет иметь далеко идущие последствия, сказано в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения", − говорится в сообщении МИД. По мнению российских дипломатов, это − "демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины".

При этом в МИД РФ отметили, что такие действия косовских властей стали возможны только при потакании со стороны Запада. В ведомстве пообещали сделать все необходимое для защиты российского дипломата.

31 мая сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова объявили в Косове персоной нон грата. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что это связано с действиями россиянина против "конституционного порядка Косово".

28 мая на севере Косова спецподразделения полиции под предлогом борьбы с организованной преступностью задержали десятки сербов и двух сотрудников миссии ООН. Одним из них оказался россиянин Михаил Краснощеков. Он получил ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии россиянина освободили.

В МИД России вторжение спецназа в сербские муниципалитеты расценили как очередную провокацию Приштины.