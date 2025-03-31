В США срубят посаженную возле Белого дома 200-летнюю магнолию

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Посаженную экс-президентом США Эндрю Джексоном 200-летнюю магнолию возле Белого дома срубят, поскольку она представляет опасность. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

По словам действующего американского лидера, дерево находится в ужасном состоянии.

"Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево. Историческая древесина будет сохранена сотрудниками Белого дома и может быть использована для других высоких и благородных целей", – рассказал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп признался в своей любви к британскому королю Карлу III после появления в прессе статьи о том, что монарх может предложить США стать ассоциированным членом Содружества наций.

СМИ писали, что Карл III может сделать "тайное предложение" во время возможного визита американского президента в Великобританию.