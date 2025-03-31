Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 07:50

Политика

В США срубят посаженную возле Белого дома 200-летнюю магнолию

Фото: ТАСС/АР/Andrew Harnik

Посаженную экс-президентом США Эндрю Джексоном 200-летнюю магнолию возле Белого дома срубят, поскольку она представляет опасность. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

По словам действующего американского лидера, дерево находится в ужасном состоянии.

"Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево. Историческая древесина будет сохранена сотрудниками Белого дома и может быть использована для других высоких и благородных целей", – рассказал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп признался в своей любви к британскому королю Карлу III после появления в прессе статьи о том, что монарх может предложить США стать ассоциированным членом Содружества наций.

СМИ писали, что Карл III может сделать "тайное предложение" во время возможного визита американского президента в Великобританию.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика