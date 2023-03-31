Лукашенко заявил, что не собирается изменять под себя Конституцию

Фото: ТАСС/IMAGO/Iranian Presidency Office/apaimages

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет подгонять под себя Конституцию страны, поскольку его век заканчивается. Такое заявление он сделал, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Я просто думаю, сказать вам или не сказать… Но, коль уж такая драка началась… Многие говорят о том, что Лукашенко эту Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Мой век заканчивается, и никакие Конституции я под себя делать не буду", – подчеркнул он.

Также, по его словам, народу решать, будет ли он снова президентом. Лукашенко напомнил, что уже неоднократно заявлял об ответственности народа в этом вопросе.

Он подчеркнул, что не держится за власть, а думает о будущем и защите страны. Белорусский лидер призвал прекратить тему преемственности власти. По его словам, его дети страну не возглавят. Также Лукашенко сообщил, что не собирается умирать в должности президента и никогда не будет "хромой уткой".

Ранее Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для того, чтобы уничтожить страну. Он добавил, что Запад создает вокруг сбежавших белорусов образ боевиков, так как их не жалко использовать.

На территорию Белоруссии отправляют террористов для проведения диверсионных действий и запугивания. Помимо этого, они пытаются создать ячейку для совершения протестных действий и отправляют деньги на вооружение, подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что сложившаяся геополитическая обстановка вынуждает правительство Белоруссии начать переговоры с Владимиром Путиным по поводу возвращения ядерного оружия на территорию республики.



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