В Совфеде ответили на призыв правнучки Чкалова к ядерному удару по Москве

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Призывы правнучки Героя Советского Союза, летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой к ядерному удару по Москве необходимо проверить на предмет государственной измены, сообщил "Ленте.ру" заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Сдается мне, здесь есть признаки 275-й статьи УК, которая называется "Государственная измена", – сказал сенатор.

Он напомнил, что, помимо общественно-политических выводов, есть и сугубо правовые последствия, и выразил надежду, что они последуют. Климов также призвал сделать выводы из этой ситуации и заняться развитием патриотизма в стране.

Ранее в СМИ появилась информация, что Богданова заявила, что для завершения конфликта на Украине нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она провела аналогию с ударом США по Хиросиме и Нагасаки. Женщина призналась, что ее не волнуют последствия и сами жизни россиян, выразив готовность спонсировать это преступление.

После этого журналист международной медиагруппы "Россия Сегодня" Армен Гаспарян призвал Следственный комитет РФ проверить слова правнучки знаменитого летчика. Он напомнил, что обращение в СК по ней делалось в июне прошлого года и был получен отказ.