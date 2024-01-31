Боррель анонсировал военную миссию Евросоюза в Красном море

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Военно-морскую миссию Евросоюза, которую планируют провести в Красном море под названием "Аспидес", запустят 17 февраля, но к ней присоединятся не все государства ЕС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

О планах на миссию в Красном море он заявил по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств Евросоюза. Боррель выразил надежду на то, что страны политического объединения не станут блокировать это мероприятие.

"Мы сможем запустить ее (миссию. – Прим. ред.) уже 17-го числа, но нам нужно принять решение о базировании ее штаба и о командовании. У нас уже есть название миссии – "Аспидес". Это означает защитник, не надо путать с аспидом", – сказал Боррель.

По его словам, миссия не будет вмешиваться в действия против хуситов, а только займется обеспечением безопасности судоходства.

Между тем стало известно, что хуситы ударили по американскому кораблю USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Ракетную атаку подтвердил представитель группировки "Ансар Аллах" Яхья Сари. По его словам, удар был осуществлен в ответ на агрессию Вашингтона и Лондона, а также в связи с "угнетением палестинского народа".