В России хотят уточнить статус граждан, постоянно проживающих за рубежом

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МИД России прорабатывает в межведомственном формате вопрос о введении обязательного консульского учета россиян, постоянно проживающих за пределами страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

Она добавила, что по итогам этой работы планируется сформулировать устойчивое определение понятия "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ", а также уточнить правовой статус данной категории граждан.

Соответствующий доклад и проекты нормативных правовых актов МИД представит в правительство РФ к 20 июня 2025 года, подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что власти РФ утвердили двухлетний план по реализации в 2024–2025 годах концепции государственной миграционной политики. Согласно ему, в России введут обязательный консульский учет россиян, которые проживают за границей.

До этого Минтруд РФ выступил против заключения трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами. В ведомстве пояснили, что права и обязанности в трудовых отношениях сотрудников и работодателей в полной мере могут быть обеспечены только в пределах страны.