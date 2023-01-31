Порошенко заявил о популярности Путина среди коллег на встрече в Нормандии

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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что был удивлен популярностью Владимира Путина во время посещения Нормандии в июне 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Порошенко, мировые лидеры прибыли в регион на мероприятия в честь 70-летия высадки союзников в период Второй мировой войны.

"...я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США [Бараку] Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину", – рассказал экс-президент в документальном фильме "Путин против Запада" корпорации BBC .

В той же программе бывший президент Франции Франсуа Олланд отметил, что Владимир Путин не хотел жать руку Петру Порошенко на виду и предпочитал встречу в личном порядке. В конечном итоге лидеры Украины и России пообщались на протяжении 20 минут.

Ранее в беседе с BBC Петр Порошенко заявил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести реформу украинских войск и сформировать международную коалицию против России.

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