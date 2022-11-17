17:22Политика
Экс-президент Украины Порошенко заявил о доминировании российских военных
Фото: РИА Новости/Стрингер
Экс-лидер Украины Петр Порошенко сравнил военные потенциалы Москвы и Киева, указав на доминирование в данной области российской стороны. Таким мнением бывший президент поделился на платформе Rutube в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
По словам Порошенко, у российской армии в десять раз больше артиллерии, а также в 30 раз больше боевого арсенала. Кроме того, считает бывший украинский лидер, в сфере авиации РФ также показала свое превосходство.
"Нам надо сделать все, чтобы поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы, самолеты F-16 и A-10, чтобы уравновесить наступательный потенциал России. Нам нечем защищать войска от ударов с воздуха", – отметил Порошенко.
Также экс-президент оценил способности России справляться с антироссийскими санкциями.
28 мая Порошенко дважды попытался выехать с территории Украины в Польшу через пункт пропуска Рава-Русская. Оба раза обернулись неудачей.
Из государства ему удалось уехать с третьей попытки. Уточнялось, что он отправился в Роттердам на саммит Европейской народной партии.
В конце декабря 2021 года Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.
Порошенко отказался давать показания по делу о государственной измене
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