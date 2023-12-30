ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" в список террористических организаций – СМИ

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ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в список террористических организаций, запрещенных на территории России. Об этом пишет "Российская газета".

Отмечается, что Второй западный окружной военный суд признал организацию террористической 16 ноября. Решение вступило в силу 2 декабря.

Ранее данная судебная инстанция заочно приговорила одного из руководителей формирования Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению.

2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин.

Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск