30 декабря, 16:17Политика
ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" в список террористических организаций – СМИ
Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в список террористических организаций, запрещенных на территории России. Об этом пишет "Российская газета".
Отмечается, что Второй западный окружной военный суд признал организацию террористической 16 ноября. Решение вступило в силу 2 декабря.
Ранее данная судебная инстанция заочно приговорила одного из руководителей формирования Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к пожизненному заключению.
2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.
Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.
Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин.
Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск
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