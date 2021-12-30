В МИД рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В министерстве иностранных дел РФ рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.
По ее словам, РФ на переговорах с американской стороной планирует добиваться предоставления твердых гарантий безопасности.
Захарова уточнила, что на встрече обсудят переданные Россией США российские проекты документов, а именно договор между странами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и Североатлантического альянса.
"В ходе этих переговоров будем добиваться предоставления твердых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны", – отметила официальный представитель министерства.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в январе США проведут с Россией переговоры по безопасности. До этого она отказалась подтвердить заявление Владимира Путина о том, что переговоры между странами могут пройти в Женеве.
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