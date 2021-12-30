В МИД рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве иностранных дел РФ рассказали о подготовке к переговорам с США в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, РФ на переговорах с американской стороной планирует добиваться предоставления твердых гарантий безопасности.

Захарова уточнила, что на встрече обсудят переданные Россией США российские проекты документов, а именно договор между странами о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и Североатлантического альянса.

"В ходе этих переговоров будем добиваться предоставления твердых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны", – отметила официальный представитель министерства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в январе США проведут с Россией переговоры по безопасности. До этого она отказалась подтвердить заявление Владимира Путина о том, что переговоры между странами могут пройти в Женеве.