МИД расширил список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в РФ

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МИД России расширил список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну. В ведомстве подчеркнули, что в список "вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности", сообщает "Газета.ру".

В МИД РФ была вызвана посол королевства в Москве Дебора Броннерт. Ей сообщили о расширении списка "в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей", связанные с введенными санкциями против российских граждан в октябре.

Тогда Великобритания ввела санкции против главы ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, замминистра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.

Ранее посольство РФ обвинило США в инициировании "визовой войны" между двумя государствами. Заявление российского дипведомства стало ответом на статью Washington Post, в которой госдепартамент США обвинил Россию в "затяжных переговорах" по каждой отдельной дипломатической визе.