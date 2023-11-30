Лавров заявил, что Молдавия может стать следующей жертвой гибридной войны Запада

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Молдавия может стать следующей жертвой развязанной западными странами гибридной войны против России. Североатлантический альянс и Евросоюз убивают формат "5+2" по приднестровскому вопросу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на встрече глав МИД ОБСЕ.

По его словам, одной из сорванных попыток решить острые проблемы Европы по принципу ОБСЕ является "Меморандум Козака". Лавров уточнил, что этот план мог бы урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад.

"Натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат "5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию", – указал дипломат.

В переговорах по приднестровскому вопросу в формате "5+2" участие принимали Кишинев и Тирасполь. Они и являются сторонами конфликта. Россия, Украина и ОБСЕ выступили в качестве посредников, а Евросоюз и США – наблюдателей. Последняя встреча в рамках переговорного процесса прошла в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.

"Меморандум Козака" представляет собой план решения приднестровского конфликта посредством федерализации Молдавии. Его еще в 2003 году представил первый замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

23 ноября Молдавия присоединилась к санкциям Евросоюза против российской стороны. Свое решение власти республики объяснили действиями, "подрывающими угрозу территориальной целостности Украины". Ограничения затрагивают большую часть высшего руководства России.

В российском министерстве иностранных дел пообещали ответить на это решение. Как уточнила представитель МИД РФ Мария Захарова, антироссийская политика властей Молдавии не всегда соответствует интересам их граждан, которые дружественно относятся к России.

Между тем глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца поручил заблокировать некоторые сайты российских СМИ. До этого СИБ решила заблокировать доступ более чем к 20 сайтам российской прессы.

Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа