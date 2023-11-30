Эксперт оценил лишение РФ места в совете организации по запрещению химоружия

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Лишение России места в совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) является "крайне недружественным" ходом, который осложняет дальнейшие взаимоотношения с "проамериканской и прозападной структуркой". Об этом в эфире радио КП заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Он подчеркнул, что Россия одной из первых досрочно выполнила все свои обязательства по уничтожению химического оружия. Между тем, по его данным, Штаты соответствующие обязательства не выполнили и откладывают решение этого вопроса.

"США продолжают тянуть резину и рассказывать, что у них не хватает денег на такое вот мероприятие. Как известно, США – страна очень бедная, обремененная внешним долгом", – рассказал Никулин.

При этом, заявил экс-член комиссии ООН, бюджет Пентагона составляет более 800 миллиардов долларов, однако найти 500 миллионов на уничтожение химического оружия Америка не может. Хотя смогла найти средства в 2000-е годы для уничтожения российского, подчеркнул он.

Никулин считает, что подобное указывает на нежелание Штатов уничтожать химическое оружие, они надеются его еще применить.

О том, что РФ лишилась места в ОЗХО, стало известно накануне. Она получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. От восточноевропейской группы места в исполнительном совете достались Литве, Польше и Украине.

Позднее в МИД РФ заявили, что российская сторона признательна всем, кто не поддался западному давлению во время голосования в ОЗХО, и продолжит играть активную роль в организации.

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