Политолог прокомментировал слова Путина на Всемирном Русском народном соборе

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В обращении к участникам Всемирного Русского народного собора Владимир Путин заявил, что без сильной России стабильный миропорядок невозможен. Российский политолог Роман Романов в эфире радио КП согласился с его словами, а также отметил нежелание некоторых стран принять новые правила.

По его мнению, РФ всегда находится в "авангарде" построения нового миропорядка. Некоторые крупные западные и российские политические деятели косвенно заявляли, что "старые правила игры больше не действуют". Так, Совбез ООН не может принимать решения, удовлетворяющие все страны мира.

"При этом отдельные крупные игроки продолжают пытаться определять новый миропорядок, не ссылаясь на возникающие в Азии, в Африке и, возможно, в других регионах новые центры силы", – подчеркнул эксперт.

Отмечается, что прежние договоренности в настоящее время соблюдаются только номинально, но никто не предлагает конкретную модель построения нового миропорядка. Помимо этого, фактически было снято табу на крупные военные конфликты в Европе, политический и экономический центр уже не один.

По мнению эксперта, старая история "рассыпется", когда свою власть потеряют "старые лидеры старых государств". Он сравнил текущую ситуацию в мире с периодом в преддверии Первой мировой войны. Тогда мировые руководители по-разному представляли себе новое устройство мира, объяснил политолог.

Романов считает, что сформировать новое смогут люди, которые предложат жизнеспособные проекты. По его словам, новые центры силы существуют и сейчас, но вопрос заключается в том, кто из них "выживет в предстоящей эпохе нестабильности".

Также в ходе мероприятия Путин сказал, что незыблемость традиций и ценности народа России невозможно "выкорчевать". Он напомнил о верности "вечным традициям" во время Великой Отечественной войны. По его словам, это продолжится, поскольку это основа, суть России и русского народа.

Он подчеркнул, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер. По его мнению, Россия на данный момент сражается за свободу всего мира.