Глава МИД Латвии заявил о готовности заменить Столтенберга на посту главы НАТО

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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил готовность заменить генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на его посту. Об этом он сообщил в интервью AFP.

Кариньш отметил, что у него есть соответствующие качества, опыт и навыки, которые он мог бы предложить для этой должности.

Вместе с тем, по словам главы МИД Латвии, его пока не определили официальным кандидатом от страны на пост генсека Альянса. Он добавил, что потенциальных кандидатов ищут по всем странам военного блока.

В мае этого года Столтенберг заявлял, что планирует покинуть свой пост после окончания срока в октябре. Он отмечал, что не готов оставаться на новый срок, даже если получит подобное предложение.

Тем не менее уже в июле он сообщил, что останется на своем посту еще на год, до 1 октября 2024 года. Столтенберг является руководителем НАТО с 2014 года, в данный момент срок его полномочий был продлен уже четвертый раз.

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