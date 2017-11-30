Эксперт прокомментировал призыв США разорвать связи с КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Britta Pedersen

Профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков прокомментировал обращение постпреда США при ООН Никки Хейли к мировой общественности. Она призвала страны разорвать любые связи с Северной Кореей.

"Призыв неконструктивен, потому что дальнейшая изоляция ни к чему не приведет: Северная Корея еще больше будет загнана в угол. Но самое главное, что он абсолютно нереализуем", – цитирует эксперта RT. По его мнению, подавляющее большинство стран с нормальными отношениями с КНДР продолжат их поддерживать. Чуть более 20 государств имеют представительства в Пхеньяне, пояснил Ланьков, и из них не больше пяти-шести могут подыграть Хейли и вывести посольства.

Эксперт также добавил, что заявление постпреда может вызывать дальнейшую эскалацию конфликта. Он признал, что США не могли проигнорировать ракетные испытания в КНДР, но после ответа Вашингтона Северная Корея также сделает какой-то ход.

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны прервать любые связи с Северной Кореей, в том числе приостановить торговые отношения и выслать северокорейских рабочих. Она также предложила лишить государство права голоса в ООН.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Снаряд упал в 210 километрах от побережья Японии. Предполагается, что межконтинентальная ракета может поразить цель в любой части США.