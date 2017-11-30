РФ не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы – Небензя

30 ноября, 06:06
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы. Об этом во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН, требующие прекращения ракетно-ядерной программы Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова", – цитирует ТАСС слова дипломата.
Василий Небензя также отметил, что демонстративное пренебрежение Пхеньяном резолюциями Совбеза "вызывает глубокое сожаление" и заслуживает решительного осуждения.
Кроме этого, по мнению дипломата, в текущих условиях вряд ли получится нормализовать обстановку на Корейском полуострове. Он считает, что КНДР, США и Южной Корее нужно перестать провоцировать друг друга.
Так, он призвал Пхеньян прекратить испытания, а Вашингтон и Сеул - отказаться от проведения масштабных учений, которые запланированы на декабрь.
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