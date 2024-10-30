ГД отклонила проект о выдаче молодым семьям сертификата на покупку машины

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании отклонили законопроект о выдаче молодым семьям сертификата на покупку отечественного автомобиля, внесенный весной текущего года партией ЛДПР, передает ТАСС.

В законопроекте были определены правовые аспекты и процедура выдачи молодым семьям сертификатов на приобретение автомобилей, а также предусмотрено право на получение сертификата только один раз.

Предполагалось, что право на получение этого пособия должно было предоставлено только гражданам Российской Федерации, состоящим в официальном браке и не достигшим возраста 35 лет. Они должны проживать на территории России вместе с ребенком и иметь совместное имущество. При этом доход семьи не должен превышать пятикратного размера прожиточного минимума.

Полномочия по выдаче предлагалось передать региональным властям. А для получения сертификата семье необходимо было подать заявление. Сертификат должен был быть действителен в течение года с момента выдачи. Кроме того, автомобиль, приобретенный по этому сертификату, не мог быть продан в течение пяти лет.

Между тем депутаты ГД внесли предложение разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля.

Инициатива предполагает расширение программы материнского капитала при рождении в семье третьего и далее ребенка. Авторы обращения считают, что такая мера поддержки будет способствовать развитию человеческого потенциала, улучшению условий жизни многодетных семей, а также может положительно сказаться на демографической ситуации.