Нетаньяху заявил, что ХАМАС не дает мирным жителям Газы уйти в безопасные районы

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Израильские военные пытаются оградить мирных жителей сектора Газа от ущерба, однако уйти в безопасный район им не дает радикальная палестинская организация ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Пока Израиль делает все, чтобы отвести палестинских мирных жителей от ущерба, ХАМАС продолжает делать все, чтобы удерживать палестинских мирных жителей, подвергая их риску", – цитирует его ТАСС.

Израильская сторона призывает мирных палестинцев покинуть зону конфликта, в то время как ХАМАС угрожает жителям оружием и дает это сделать, указал он.

Вместе с этим Нетаньяху заявил, что израильская сторона не согласится на прекращение огня с ХАМАС. По его словам, призывы к этому означают просьбу уступить терроризму и варварству.



Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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