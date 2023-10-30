30 октября, 13:07Политика
МВД Франции не связывалось с посольством РФ по теме высылки россиян
Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Министерство внутренних дел (МВД) Франции не связывалось с российским посольством в стране по вопросу высылки граждан РФ, подозревающихся в приверженности к радикальному исламу. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.
Там пояснили, что подобная тема обсуждается только во французском информационном пространстве.
"Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило", – сообщили в посольстве.
До этого в МВД Франции заявили о намерении депортировать из страны 39 россиян, поддерживающих радикальный ислам. Он заявил, что подозреваемых идентифицировали российские власти. Процедуру планировали начать после заявления со стороны РФ о готовности принять граждан.
Читайте также