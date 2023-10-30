МВД Франции не связывалось с посольством РФ по теме высылки россиян

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Министерство внутренних дел (МВД) Франции не связывалось с российским посольством в стране по вопросу высылки граждан РФ, подозревающихся в приверженности к радикальному исламу. Об этом РИА Новости сообщили в диппредставительстве.

Там пояснили, что подобная тема обсуждается только во французском информационном пространстве.

"Что касается посольства, на нас МВД Франции в официальном порядке не выходило", – сообщили в посольстве.

До этого в МВД Франции заявили о намерении депортировать из страны 39 россиян, поддерживающих радикальный ислам. Он заявил, что подозреваемых идентифицировали российские власти. Процедуру планировали начать после заявления со стороны РФ о готовности принять граждан.

