30 сентября, 06:58Политика
Белый дом анонсировал важное заявление Трампа 30 сентября
Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп запланировал важное публичное заявление на вторник, 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белого дома.
Согласно официальному расписанию Трампа, выступление запланировано на 18:00 по московскому времени. Никаких прочих подробностей представители американских властей не привели.
Ранее администрация президента США опубликовала план Трампа по завершению конфликта в Газе из 20 пунктов.
Предложение американского лидера предполагает немедленное прекращение конфликта, а также вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.