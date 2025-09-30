Белый дом анонсировал важное заявление Трампа 30 сентября

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп запланировал важное публичное заявление на вторник, 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Белого дома.

Согласно официальному расписанию Трампа, выступление запланировано на 18:00 по московскому времени. Никаких прочих подробностей представители американских властей не привели.

Ранее администрация президента США опубликовала план Трампа по завершению конфликта в Газе из 20 пунктов.

Предложение американского лидера предполагает немедленное прекращение конфликта, а также вывод войск Израиля и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.