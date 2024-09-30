Член ОП Данюк уверен, что «план победы» Киева будет пересмотрен

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"План победы" президента Украины Владимира Зеленского будет в скором времени пересмотрен. Таким мнением с RT поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По мнению эксперта, украинский лидер по итогам поездки в США так и не смог "продавить" свой "план победы".

"По большому счету аргументы, которые приводил Зеленский, показались не просто неубедительными, а вообще нежизнеспособными", – пояснил член ОП РФ.

Данюк добавил, что западные страны оказывают давление на президента Украины, чтобы тот начал готовиться к переговорам с Россией, которые невозможны без территориальных уступок и выполнения других условий, которая Россия предъявила во время стамбульских переговоров.

При этом члена Общественной палаты добавил, что в этих условиях "план победы" будет пересмотрен и, чтобы не раздражать население Украины, сейчас про него не будут говорить внутри страны.

В свою очередь, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский считает, что Зеленский не представит публично весь "план победы", потому что его забраковали "основные покровители Киева". По мнению специалиста, план был рассчитан больше на медиаэффект, чем на практическую выгоду.

"Судя по всему, Киев решил исходить из принципа: "Требую невозможного, чтобы получить возможное", но то, что ему пообещали в Вашингтоне, оказалось слишком малым", – заключил аналитик.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что украинцам не покажут полностью "план победы". Его "чувствительные" части останутся закрытыми.