РИА Новости: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серии взрывов прогремели в нескольких городах и областях Украины в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

По данным СМИ, звуки взрывов были слышны в Киеве и Киевской области, в Днепропетровске, Житомире и Кривом Роге. Местные власти пока не комментировали ситуацию. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в десяти регионах Украины.

Между тем российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю с 21 по 27 сентября. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.