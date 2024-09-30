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30 сентября, 04:56

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РИА Новости: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Взрывы раздались ночью в нескольких городах на Украине – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серии взрывов прогремели в нескольких городах и областях Украины в ночь на 30 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

По данным СМИ, звуки взрывов были слышны в Киеве и Киевской области, в Днепропетровске, Житомире и Кривом Роге. Местные власти пока не комментировали ситуацию. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в десяти регионах Украины.

Между тем российские войска нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины за неделю с 21 по 27 сентября. Целями российских ударов стали военные аэродромы и воинский эшелон с западным вооружением. В ходе атак военные использовали ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

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