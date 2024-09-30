Австрийская партия свободы побеждает на выборах в парламент страны

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Выступающая против антироссийских санкций Австрийская партия свободы (АПС) занимает первое место на выборах в парламент страны по итогам обработки всех бюллетеней, передает телеканал ORF.

АПС удалось заручиться поддержкой 28,8% избирателей, на втором месте находится правящая Австрийская народная партия с 26,3% голосов.

Предварительно, АПС получила 56 мест в 183-местном парламенте, Австрийская народная партия – 52 места. Следом идут Социал-демократическая партия с 41 местом в парламенте, фракция "Новая Австрия – Либеральный форум" с 18 местами и партия "Зеленые" – с 16 местами.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал выборы в странах Альянса, в которых побеждающие партии выступают или могут выступить против военного блока, а также против помощи Украине.

По его словам, у жителей этих стран есть "демократическое право принимать глупые решения". Столтенберг также выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс продолжит существовать, несмотря на результаты выборов в некоторых государствах.