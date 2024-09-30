Мишустин примет участие в мероприятиях по линии ЕАЭС в Армении 1 октября

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября посетит Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ) на тему "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод". Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.

Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в транспортной, промышленной, энергетической, таможенно-тарифной и сельскохозяйственной сферах.

Помимо этого, главы правительств рассмотрят ключевые направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2030 года.

В понедельник, 30 сентября, Мишустин посетит с официальным визитом Иран, где проведет переговоры с руководством республики: президентом Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Стороны обсудят комплекс сотрудничества государств в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также затронут вопрос реализации крупных совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и прочего.