Вучич исключил возможность ввода войск Сербии на территорию Косова

Фото: ТАСС/Serbian Presidential Press Service via AP

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя возможность ввода войск на территорию Косова, заявил, что Белград не хочет войны. Заявление сербского лидера распространило издание Financial Times.

По словам Вучича, обострение в Косове негативно скажется на Сербии, если та захочет стать членом Евросоюза. Он не планирует отдавать армии страны приказ о вторжении в регион.

"Какая будет идея? Разрушить нашу позицию, которую мы строили целый год? Уничтожить это за один день? Сербия не хочет войны", – сказал президент Сербии.

До этого неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова. В нападении обвинялись преступные формирования из Сербии. Позже выяснилось, что в нападении участвовали около 30 вооруженных человек.

Со стороны сербов погибли три человека. Как сообщал Вучич, их убили косовские полицейские с использованием снайперского оружия с большой дистанции.



Неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова