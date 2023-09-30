Украина намерена увеличить расходы на военное производство в 7 раз в 2024 году

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Проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает увеличение затрат на военное производство в 7 раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, ссылаясь на документ.

"В проекте госбюджета-2024 мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз – до 55,8 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов. – Прим. ред.)", – написал он.

Помимо этого, обратил внимание Шмыгаль, до конца 2023 года Украина планирует запустить в производство ряд проектов по созданию беспилотников.



До этого Шмыгаль сообщал, что за первые полгода 2023-го Украина получила от стран-союзников более 23 миллиардов долларов в качестве помощи. С налогов с начала года в бюджет Украины поступили 1,3 триллиона гривен при расходах в 1,78 триллиона гривен.



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