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За полгода Украина получила от союзников более 23 миллиардов долларов. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, с налогов с начала года в бюджет Украины поступили 1,3 триллиона гривен при расходах в 1,78 триллиона гривен.

"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета", – написал он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что к концу 2023 года объем госдолга страны может составить 173 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что вся помощь, предоставляемая американской стороной и европейскими государствами, является не чем иным, как кредитом, который в любом случае придется когда-то выплатить.



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