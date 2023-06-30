Евросоюз пообещал военную помощь Киеву "без ущерба для интересов" стран союза

Фото: depositphotos/ginasanders

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе в очередной раз высказались за продолжение военной поддержки Киева, но в этот раз – с оговоркой, что она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

"Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", – указано в заявлении по итогам первого дня саммита.

Кроме того, лидеры стран ЕС заявили о намерении добиваться международной поддержки "ключевых принципов и целей" мирной формулы Владимира Зеленского. Ранее в Евросоюзе заявляли о полной и безоговорочной поддержке украинского мирного плана.

Также в ЕС допустили и появление других мирных инициатив, а в заявлении по итогам первого дня саммита отсутствует фраза о том, что Евросоюз не поддержит мирный план, если он будет предполагать "замораживание" конфликта.

В ЕС также традиционно заявили о готовности оказывать финансовую и военную поддержку Украине "столько, сколько потребуется". Данная поддержка будет осуществляться в том числе через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира.

Ранее стало известно, что Евросоюз увеличит фонд военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Раз в несколько месяцев из данного фонда Евросоюз предоставляет по 500 миллионов евро на поставки вооружения Киеву.



Представители США, ЕС и Украины провели встречу со странами Глобального Юга