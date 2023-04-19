Экс-премьер Украины спрогнозировал рост госдолга Украины до 173 млрд долларов к концу года

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Увеличение объема госдолга Украины может достичь рекордных 173 миллиардов долларов к концу 2023 года. Таким прогнозом поделился бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Политик напомнил, что вся помощь, предоставляемая американской стороной и европейскими государствами, является не чем иным, как кредитом, который в любом случае придется когда-то выплатить.

По мнению экс-премьера, бюджет Украины был сформирован на основе соответствующей западной помощи, что позволяет оценивать долг в 120% ВВП.

"Но если посмотреть на чисто наши доходы, то выйдет долг 300%", – цитирует Азарова RT.

Ранее стало известно, что Вашингтон предоставит новый пакет помощи Киеву. В него войдет крупная партия боеприпасов, вооружений и военной техники на сумму 2,6 миллиарда долларов. 500 миллионов долларов пойдут из наличия вооруженных сил государства, а 2,1 миллиарда передадут на новые закупки.