В Минобороны РФ заявили об уничтожении цехов по сборке "Грома-2" и "Точки-У" у Днепра

Фото: Минобороны РФ

Цеха по сборке оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" ВСУ были уничтожены в районе Днепра российскими ВСК, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цеха находились на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод".

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 80 наемников Иностранного легиона под Николаевкой в ДНР.

В военном ведомстве добавили, что под Купянском были уничтожены еще 70 военных и 14 единиц техники ВСУ, а в Николаевской области – радиолокационная станция ЗРК С-300.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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