Жака Ширака похоронили в Париже

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На кладбище Монпарнас в Париже прошли похороны Жака Ширака. На них, по настоянию супруги бывшего президента Франции Бернадет, присутствовали только близкие, сообщает "Интерфакс".

Жака Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, которая умерла в 2016 году. Понедельник во Франции объявили днем национального траура. В память о Жаке Шираке Нотр-Дам ударил в колокол впервые после пожара.

Ранее торжественное богослужение прошло в соборе Сен-Сюльпис в Париже. На церемонии присутствовали десятки мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже. Он руководил страной с 1995 до 2007 год.