Нотр-Дам впервые после пожара ударил в колокол в память о Жаке Шираке

13:18
13:18
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Фото: ТАСС/Thibault Camus/AP
Самый большой колокол собора Парижской Богоматери впервые после апрельского пожара привели в действие, сообщает телеканал BFMTV.
Ровно в полдень (13:00 мск) он прозвонил в память о скончавшемся бывшем президенте Франции Жаке Шираке. В Нотр-Дам вызван специальный звонарь, хотя обычно 13-тонный колокол раскачивался с помощью специального двигателя.
Во Франции 30 сентября объявлен день траура. Во всех госучреждениях страны и школах в 15:00 (16:00 мск ) состоится минута молчания в память о Шираке. В церкви Сен-Сюльпис в Париже началась служба, на которую прибыли родственники Ширака и первые лица государства, в том числе президент Эммануэль Макрон.
Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 год. В Париже после смерти политика приспустили флаги на всех официальных зданиях и открыли Елисейский дворец для круглосуточного посещения, чтобы любой желающий мог оставить соболезнования.
Шираку было чуть больше 40 лет, когда он возглавил кабинет министров Франции. В 1977 году он стал избранным мэром Парижа. Он оставался на этом посту целых 18 лет. Столичные жители благодарны ему за бережное отношение к исторической части Парижа. Ширак победил в мае 1995 года на президентских выборах, а в 2002 году при избрании на второй срок получил более 80 процентов голосов. Он оставался на посту президента Франции до мая 2007 года.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. При пожаре обрушился шпиль собора, горела несущая конструкция. Структура собора и главные произведения искусства, реликвии уцелели.
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
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