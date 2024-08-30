Фото: x.com/Catherine Philp

Россия запретит въезд в страну журналистке британской газеты The Times Кэтрин Филп после ее посещения Суджи в Курской области. Об этом заявило российское посольство в Лондоне.

"Сегодня в некогда уважаемой The Times опубликован репортаж "корреспондентки" Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима", – цитирует ТАСС диппредставительство.

По словам дипломатов, она прибыла в город в компании с захватчиками и нарушила правила работы иностранных журналистов на территории РФ. Также посольство обвинило The Times в пособничестве боевикам, которые восхваляют нацистских преступников.

Филп кроме Суджи посетила одну из расположенных рядом деревень. Там она увидела, как украинские военные показывают местным жителям видео, при помощи которых хотят дискредитировать Вооруженные силы России.

Всего с 17 августа в РФ возбудили несколько уголовных дел в отношении семи иностранных журналистов. Всех их обвинили в незаконном пересечении российской границы.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери противника на курском направлении составили 7 800 солдат и 75 танков.

