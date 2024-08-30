Депутат МГД Перфилова провела серию встреч с жителями районов в САО

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В САО приводят в порядок придомовые и общественные территории, что хорошо. Между тем москвичи беспокоятся из-за способов проведения ремонтных работ, а также уложатся ли подрядчики в установленные изначально сроки, считает депутат МГД Надежда Перфилова.

Парламентарий провела серию встреч с жителями Восточного и Западного Дегунина, Бескудниковского и Дмитровского районов, входящих в округ. Больше всего, по ее словам, горожан волнуют вопросы, связанные с благоустройством.

"В этом году в районах идет благоустройство "большими картами" и кластерами. Здесь бортовой камень, асфальт меняют сразу на всей территории около домов или социальных объектов. Программа очень хорошая: в итоге москвичи получают благоустроенный двор, зачастую – с обновленными детскими и спортивными площадками", – уточнила Перфилова, добавив, что особенно людей заботит методика таких ремонтных работ и то, сколько они будут длиться.

В этом году подрядчики зашли на объекты еще весной, уже заканчивается лето, а работы все еще продолжаются.

"Лично осмотрела несколько дворов, в которых бордюры и асфальт сняли еще в мае. Однако в течение трех летних месяцев остальные работы проводились очень медленно. Все лето жители этих домов фактически провели на стройке: двор и тротуары перекопаны, повсюду строительная пыль и стройматериалы. Припарковать машины, выйти из подъезда или прогуляться с детьми стало настоящей проблемой", – констатировала депутат.

По ее словам, больше всего нареканий вызывает ремонт дорог, по которым дети ходят в школу. Что особенно актуально сейчас, в преддверии нового учебного года.

"В рамках проекта "За безопасность детства" мы с волонтерами фиксируем опасные места и подходы к школам. И видим, что там, где проходит благоустройство, дорога к образовательному учреждению становится настоящей полосой препятствий. Знаю, что на уровне города есть решение до 1 сентября закончить ремонт территорий, прилегающих к школам и детсадам. Очень надеюсь, что подрядчики справятся с этой задачей", – отметила Перфилова.

Она считает, что подрядные организации, берущиеся за такие масштабные проекты, должны адекватно оценивать свои возможности и силы. А заказчикам и общественным организациям необходимо более жестко их контролировать.

Между тем в первой декаде сентября планируется завершить работы комплексного благоустройства территорий двух детских садов в Лосиноостровском районе на Тайнинской и Норильской улицах.

Ход работ курирует общественный инспектор СВАО по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей Лисовенко. По его словам, благодаря оригинальным планировочным решениям участки превратились в настоящие сказочные городки, в которых малышей и их родителей будут приветствовать большие ростовые фигуры персонажей из "Смешариков".

