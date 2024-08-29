Алексей Лисовенко проинспектировал ход благоустройства дворов в Лосиноостровском районе

Фото: Софья Быкова

В Лосиноостровском районе, на Стартовой и Челюскинской улицах, завершается комплексное благоустройство дворовых территорий. До конца сентября работы должны быть выполнены. На завершающей стадии благоустройства общественный инспектор СВАО по вопросам ЖКХ и благоустройства Алексей Лисовенко проинспектировал выполнение строителями пожеланий местных жителей.



Благоустройство дворовой территории от дома 31 до дома 39 на Стартовой улице началось в начале лета. Проект разработан с учетом предложений жильцов в рамках программы соучаствующего проектирования "Мой район".



После осмотра территории люди остались довольны. Большая часть пожеланий уже выполнена. На данный момент оборудована многофункциональная спортивная площадка, на которой летом можно играть в волейбол и баскетбол, а зимой кататься на коньках, обустроены 8 из 12 запланированных зон тихого отдыха, строители монтируют 4 разновозрастные детские площадки с современными игровыми комплексами.



Довольны благоустройством и жильцы дома 10, корпусов 1 и 2, дома 12 на Челюскинской улице. В апреле 2024 года они высказали Лисовенко просьбу оборудовать детские площадки качелями для малышей типа "Памперс". Качели установлены. Кроме того, строители оборудовали современные спортивные зоны с различными тренажерами. Также по просьбе жильцов во дворе установят стол для настольного тенниса.



"Благоустройство дворовых территорий Москвы по принципу соучаствующего проектирования – уникальная практика. Проект всецело зарекомендовал себя с лучшей стороны. Довольны жители. У каждого московского двора появляется индивидуальное оформление, собственная инфраструктура. Это позволяет районам, округам и городу в целом развиваться стремительными темпами. И очень важно, что формула "Москва – город для людей" наполнена реальным смыслом и практическим наполнением", – сказал Лисовенко.

Ранее сообщалось, что специалисты выполнили ряд работ по вопросам ЖКХ и благоустройства на территории ЖК "Михайловский парк". В жилом комплексе были устранены недостатки в работе пожарной сигнализации. Также решены вопросы по поводу обустройства контейнерной площадки возле двух корпусов. Помимо этого, специалисты отремонтировали и ворота подземного паркинга.