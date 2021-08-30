Политолог оценил идею о запрете быть доверенным лицом на выборах при двойном гражданстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман не счел важным введение запрета на участие лиц с двойным гражданством в участии в выборах в качестве доверенных лиц кандидатов.

Эксперт сослался на то, что сами политические партии и лидеры заинтересованы в том, чтобы не брать доверенных лиц с гражданством других стран помимо РФ, передает RT.

"...политики сами стараются не выбирать в качестве доверенных лиц людей с двойным гражданством – просто для того, чтобы это не противоречило их официальной политической позиции и не наносило ущерб их имиджу", – заявил Фельдман.

По его мнению глобальных изменений инициатива не несет, хотя и может вызвать "определенный резонанс" на федеральном уровне.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить лицам с двойным гражданством быть доверенными лицами во время выборов. Политолог направил соответствующее обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.