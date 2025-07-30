Общественная палата Москвы организует наблюдение за выборами глав регионов

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За выборами глав регионов в Москве будет наблюдать столичная Общественная палата. Об этом сообщается на сайте ОП.

"Московская городская избирательная комиссия окажет всемерное содействие в организации работы экстерриториальных участков голосования в столице, а также других процессов, необходимых для проведения выборов", – говорится в сообщении.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова заявила, что столица по просьбе коллег из Курской области и других регионов, а также ЦИК России займется организацией участков электронного голосования, которые будут работать на 14 точках с 08:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября.

Для того чтобы принять участие в голосовании в Москве, необходимо подать заявление на "Госуслугах" не позднее 8 сентября. Проголосовать можно будет только с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ).

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что для голосования через ТЭГ используется технология блокчейна, которую с 2019 года применяют на выборах в столице.

"Каждый голос моментально зашифровывается на устройстве и далее отправляется по защищенной сети в блокчейн. В целом технология блокчейн является одной из самых надежных, прозрачных и защищенных", – заметил Костырко.

В свою очередь, председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин поблагодарил столичную Общественную палату.

"Теперь жители Курской области, которые в дни голосования будут находиться в столице, смогут сделать свой выбор", – заключил Черкашин.

О такой возможности куряне попросили сами. МГИК отреагировала на обращение и удовлетворила его.

Участки для голосования будут доступны в сентябре жителям 19 российских регионов, в том числе Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской областей.

Также в голосовании смогут принять участие граждане из Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя.