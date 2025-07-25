Жители регионов могут узнать на mos.ru, как проголосовать на выборах из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для жителей регионов, которые временно проживают в Москве, на сайте mos.ru разместили информацию о том, в каких регионах пройдут выборы высших должностных лиц и как принять в них участие из столицы.

Голосование пройдет с 12 по 14 сентября. По просьбе Центральной избирательной комиссии в столице откроют 14 экстерриториальных избирательных участков. Для жителей регионов, где пройдет голосование, доступна страница с подробной информацией, где и когда состоятся выборы, как принять в них участие, а также какие технологии будут задействованы для обеспечения удобства, прозрачности и безопасности.

Чтобы проголосовать из Москвы, избирателю необходимо с 28 июля по 8 сентября подать соответствующую заявку на портале "Госуслуги".

В выборах примут участие жители 19 регионов. К ним относятся Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский край, республики Коми, Чувашская и Севастополь.

Ранее Владимир Путин дал право гражданам Белоруссии участвовать в российских выборах. Это касается тех, кто имеет постоянную прописку на территории РФ. Такая возможность появилась благодаря подписанию протокола о внесении правок в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран.