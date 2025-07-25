В Москве откроется 14 участков для голосования за глав 19 регионов страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

14 экстерриториальных избирательных участков откроются в столице в сентябре для жителей 19 регионов России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Голосование пройдет с 12 по 14 сентября. Избирательные пункты оборудуют в торговых центрах, около станций метро и в других общественных пространствах города. Участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Принять участие в выборах смогут жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя.

Все граждане регионов, находящиеся в дни голосования в столице, смогут выбрать главу своего субъекта РФ на любом удобном для них участке, независимо от места регистрации.

Ранее о такой возможности попросили жители Курской области, временно проживающие в столице. Председатель избиркома региона Евгений Черкашин передал обращение жителей Московской избирательной комиссии. Спустя некоторое время в МГИК удовлетворили просьбу курян.