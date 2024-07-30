Россияне не пострадали в ходе атаки Израиля на Бейрут

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Посольство РФ в Ливане не получало данных о российских гражданах, пострадавших в ходе атаки Израиля на Бейрут. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Иван Медведский в эфире телеканала "Россия-24".

"Данных о пострадавших в ходе воздушной атаки российских гражданах не поступало", – заявил он.

Медведский сообщил, что дипмиссия работает в штатном режиме, плотно контактируя с компетентными органами Ливана.

Израильская армия нанесла удар по городу 30 июля. Целью атаки стал один из командиров ливанской шиитской организации "Хезболлах". По данным армии Израиля, именно он ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

Ракеты попали в госпиталь Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах". В районе случившегося оказались разрушены несколько домов и повреждены машины. По данным местных СМИ, в результате атаки погибли два командира вооруженных формирований.

В МИД РФ осудили атаку и назвали нанесенные удары грубым нарушением международного права.

