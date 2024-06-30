Полковник Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке бомба корректируется в полете

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиабомба ФАБ-3000 способна корректироваться в полете после сброса с самолета, заявил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

ВС РФ сбросили эту бомбу на командный пункт батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком, сообщает "Лента.ру". По ее данным, при атаке уничтожено до 60 украинских солдат и 4 машины.

"Эти бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. <...> Но самое ценное то, что самолет не входит в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО), так что безопасное бомбометание для летчиков", – прокомментировал Кошкин.

Полковник утверждает, что западные эксперты писали о том, что такое оружие уже применяли по ВСУ в Харьковской области. Специалисты внутри Украины оценивали их как высокоэффективное оружие, которое появилось у ВС РФ, подчеркнул он.

По словам Кошкина, основным поражающим действием ФАБ является действие фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБы с высоты до 16 километров, бомба несет в себе свыше 1300 килограммов тротила, заключил эксперт.

20 июня ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000. Удар нанесли по ПВД (пункту временной дислокации. – Прим. ред.) врага в населенном пункте Липцы Харьковской области, рассказали в силовых структурах.

О старте массового производства трехтонных авиабомб ФАБ-3000 стало известно 21 марта. В Минобороны РФ рассказали, что выпуск ФАБ-500 также увеличили в несколько раз, как и возросшее вдвое производство ФАБ-1500.