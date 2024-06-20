ТАСС: авиабомбу ФАБ-3000 с УМПК впервые применили в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВКС РФ впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000, вес которой составляет более 3 тонн, с универсальным модулем планирования и коррекции на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"Удар нанесен по ПВД (пункту временной дислокации. – Прим. ред.) врага в населенном пункте Липцы Харьковской области", – говорится в сообщении.

О старте массового производства трехтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000 стало известно 21 марта. В Минобороны РФ рассказали, что выпуск ФАБ-500 был также увеличен в несколько раз, как и возросшее вдвое производство ФАБ-1500.

Также в СМИ писали, что российские специалисты научились корректировать на расстоянии полет авиабомбы ФАБ-1500. Ранее подобное было невозможным для такого вида оружия.

Кроме того, в зарубежных СМИ отметили, что ФАБ-3000 подвергнут риску самолеты-носители в связи с посредственными аэродинамическими характеристиками боеприпаса. Автор статьи тогда писал, что авиабомба не поместится под истребителем-бомбардировщиком Су-34, в связи с чем носителем авиабомбы с УМПК может стать бомбардировщик Ту-22М.

