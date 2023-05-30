США 31 мая объявят о новых санкциях против России

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Соединенные Штаты Америки в среду, 31 мая, объявят о новых санкциях против Российской Федерации, которые связаны с якобы имеющими место поставками БПЛА из Ирана и намеренной дезинформацией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской <...> дезинформации, поддерживают правозащитников", – передает РИА Новости его слова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию, однако в Москве к этому уже адаптировались.

По словам представителя Кремля, страны, которые испытывают давление Вашингтона, уже к нему привыкли и намерены дальше развивать друг с другом взаимовыгодные и уважительные отношения.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что консолидация россиян превысила 90% на фоне санкций и клеветы Запада. Президент РФ отметил, что противники РФ надеются расчленить ее и использовать в своих корыстных интересах. Однако они не осознают, что национальное и культурное многообразие РФ делает ее сильнее.

