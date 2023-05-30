ЕС ввел санкции против российского бизнесмена Игоря Чайки за "дестабилизацию" в Молдавии

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Европейский Союз ввел санкции против российского бизнесмена Игоря Чайки за "дестабилизацию" в Молдавии, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Также под санкции Евросоюза подпали молдавский политик и бизнесмен, председатель оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, вице-председатель этой же партии Марина Таубер, молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и бывший заместитель главы генерального комиссариата полиции Молдавии Георгий Кавкалюк.

Накануне власти Польши внесли в национальный санкционный список 15 граждан Российской Федерации. Также под польские санкции подпал 1 гражданин Белоруссии.

Согласно заявлению МВД Польши, министр внутренних дел и администрации принял решение о включении 365 граждан Белоруссии в список иностранцев, чье пребывание на территории страны нежелательно.

