16:49Политика
В МИД РФ заявили, что Москва ответит на новые санкции Японии
Фото: 123RF/sergeychayko
Москва не оставит без ответа новые санкции Японии и в данный момент оценивает их влияние на безопасность и экономику РФ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте.
"Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику", – указано в заявлении.
Ведомство сообщило о попытках правительства Японии обвинить РФ в ядерном шантаже. В МИД добавили, что стремление Токио приписать России намерения в применении ядерного оружия являются спекуляцией.
"Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило. Призываем Токио проявить аналогичную озабоченность в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США", – отметили в заявлении.
Ранее сообщалось, что Япония ввела новые санкции против России. В списки были внесены журналистка Ольга Скабеева, гендиректор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, командир батальона "Спарта" Артем Жога и другие.
Помимо этого, Япония также заморозит активы 24 физических лиц и 78 организаций из России.
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