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Украинские военнослужащие самовольно оставили позиции у населенных пунктов Невский и Макеевка на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, они оставили свои позиции после нанесенного удара ВС РФ. Данный факт выявило украинское командование, в связи с чем оперативно перебросило в эти районы дополнительные силы.

"Исходя из радиоперехватов украинским командованием, объявлен поиск сбежавших численностью до взвода", – заявил Марочко.

Ранее сообщалось, что в Харьков и окрестности стали прибывать подразделения, состоящие из иностранных военных. Больше всего наемники говорят на английском и польском языках, кроме того, присутствуют немцы, французы и испанцы.

В Минобороны РФ сообщили, что российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных военных на Украине. Наемники располагались в районе города Богодухова Харьковской области.

По оценкам Следственного комитета РФ, в зоне спецоперации против российской армии в боевых действиях принимают участие больше 2 тысяч наемников из 71 страны.